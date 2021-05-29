Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de uzun süre zirve mücadelesi yapan ancak sezonu 4.sırada bitiren Lyon'un yeni teknik direktörü Peter Bosz oldu. Lille'den ayrılan Christophe Galtier'in de adı Lyon ile anılmıştı ancak göreve Hollandalı teknik adam Peter Bosz getirildi.

Ajax ile başarılı olan ve UEFA Avrupa Ligi finali oynayan Peter Bosz daha sonra Bundesliga'da B. Dortmund ve Bayer Leverkusen takımlarında görev yapmıştı. Deneyimli teknik adam 2023'e kadar Lyon ile sözleşme imzaladı.