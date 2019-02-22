Pet şişeler polar oldu

Yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen Quechua Forclaz 50 polarların üretimi için 40 milyona yakın plastik şişe geri dönüştürülüyor. Decathlon, plastik şişeleri geri dönüştürüyor ve polarlar bu geri dönüştürülmüş ipliklerden üretiliyor. Bu sayede atık madde üretimi 1367 ton azaltılırken, yüzde 43 oranında su tasarrufu, yüzde 58 oranında enerji tasarrufu sağlanıyor ve karbondioksit üretimi de yüzde 54 oranında azaltılıyor.