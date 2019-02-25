Pes etmeyen adam: Abdülkadir parmak

Uzun yıllar sonrasında A takımda tutunmayı başaran başarılı futbolcu, bulduğu forma şansını da iyi değerlendirdi. İlk olarak Ziraat Türkiye Kupası’nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdulkadir, daha sonra ligde ortaya koyduğu oyunla da beğeni kazandı. 24 yaşında Trabzonspor’da forma şansı bulmaya başlayan Abdulkadir bu sezon çıktığı 14 maçta 6 gol kaydetti.

Alkış aldı

11’de forma şansı bulduğu ilk maçta Sivasspor karşısında etkili bir oyun ortaya koyan genç oyuncu, 73’te Arouna Kone’nin attığı golün hemen 2 dakika sonrasında rakip fileleri sarstı ve takımına 1 puan kazandırdı. Abdulkadir son oynanan Göztepe karşısında da benzer bir sahneyi yaşadı. Başarılı oyuncu, Deniz Kadah’ın 71’te attığı gole 73. dakikada cevap verdi ve Trabzonspor’a galibiyeti getirdi. Abdulkadir’in bu mücadeleci yapısı teknik heyetten alkış aldı.