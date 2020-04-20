FIFA 20 ve artık eFootball PES 2020 ismiyle anılacak olan yepyeni ‘PES’ oyununun sunacağı yenilikler ve dikkat çekici özellikleri bir araya getirdik. Konami’nin uzun süredir devam eden Pro Evolution Soccer serisi, eFootball PES 2020 olarak yeniden isimlendirildi. Asıl merak edilen şey, PES’in neden e-spora odaklanmış olduğu ve bunun serinin uzun vadeli hayranlarını nasıl etkileyeceği. Elbette bizler için önemli konu evlerde veya oyun arenalarında sunacağı deneyim. İşte Fanatik.com.tr olarak PES 2020'nin FIFA 20'ye göre 5 avantajlarını sıraladık.

1-Brezilya lisanslı takımlar, oyuncular ve stadyumlar

FIFA 20'nin en çok aranan ancak bir türlü anlaşma sağlanamadığı Brezilya Ligi oyuncuların tamamen kanayan yarasıdır. Ancak PES 2020 bu açığa resmen merhem gibi. Brezilyalı futbolcular, genç yetenkler her futbolseverin kariyer modda da oynarken en büyük zevkidir. Burada da PES hep bir adım öne geçmeyi başarmış gibi gözüküyor.

2-Ortak kulüpler

PES 2020'nin FIFA 20'ye kıyasla bir başka önemli değeri de kulüplerle yapılan anlaşmalardır. Bayern Münih, Barselona, ​​Manchester United ve Juventus oyunun resmi ortaklarıdır ve kapak dahil olmak üzere oyunun tanıtımındadır. Zaten FIFA 20'de Juventus sahte isimle yer almaktadır. Bahsedilenlere ek olarak, PES 2020, Arsenal, Milan, Monako, Inter Milan, Boca Juniors, Palmeiras, São Paulo, Korintliler, Flamengo ve Peru Universitário gibi takımlarla da ortaklıklara sahiptir.

3-Profesyonel anlatıcı

FIFA'da spiker olarak spor alanında çalışmaya başlayan usta gazeteci Milton Leite son 3 sezondur KONAMI bünyesinde PES 20'nin seslendirmesini ve maç anlatımını gerçekleştiriyor. FIFA ise bu alanda daha çok amatör kişileri tercih etmesi de bir dezavantaj.

4-Master Lig'de eski oyuncuların antrenör olabilmesi

eFootball PES 2020, oyunculara kısmen yeni bir deneyim sunuyor. eFootball Pro Evolution Soccer 2020 oyununun Master League modunda bir takımın başına geçiyoruz ve sezonlar boyunca yeni maceralara yelken açıyoruz. Eğer hayal gücünüz güçlü bir oyuncu iseniz, bu oyun modunda kendinize hikayeler bile yaratabiliyorsunuz. Bunlara ek olarak Maradona, Johan Cruyff, Ruud Gullit ve Lothar Matthäus gibi uluslararası yıldızları antrenör olarak göreve alabiliyorsunuz. Ek olarak, listede Brezilyalılar da var. Eski oyuncular Zico, Romário, Bebeto ve Roberto Carlos Konami ile ortaklık yapan kişiler arasında.

5-PES 2020 Lite

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geçen hafta çıkışını gerçekleştirmiş olan eFootball Pro Evolution Soccer 2020 Lite, aslında ana oyunun daha küçük hali. Bu küçüklükten ötürü de Konami, oyunculara ücretsiz bir deneyim sunuyor; bu oyunu herhangi bir bedel ödemeden oynayabiliyorsunuz. Bu oyun ile ücretli olan eFootball Pro Evolution Soccer 2020 arasında oynanış açısından herhangi bir fark yok.

Fark, direkt olarak oyun modları tarafında. Bu video oyununda Başlama Vuruşu, Yerel Maç, Ortaklaşa, Antrenman, myClub, eFootball, Matchday ve Online Müsabaka isimli oyun modları bulunuyor. Yani, bu ücretsiz video oyunu aracılığı ile çevrim içi bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Ayrıca Düzenleme Modu da sadece PC ve PlayStation 4 oyuncularına tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Bu sayede oyunu özelleştirebiliyorsunuz.

Ne yazık ki eFootball Pro Evolution Soccer 2020 Lite oyununda tüm takımlar da yer almıyor. Oyuncular sadece; FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern München, Juventus, Arsenal, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Vasco da Gama, Boca Juniors, River Plate ve Colo-Colo isimli takımları deneyimleyebiliyor. Stadyum olarak da sadece Allianz Arena, Allianz Parque ve Allianz Stadium bulunuyor.

myClub aracılığı ile mikro ödemeler de bulunduran eFootball PES 2020 Lite, bahsetmiş olduğumuz oyun modlarının temelinde herhangi bir sınırlandırma bulundurmuyor. Sadece ana oyuna göre bazı oyun modları kapalı, birçok stadyum ve takım bulunmuyor. Odak noktası myClub olan bu video oyunu, FIFA serisinden bildiğimiz FIFA Ultimate Team gibi içerikleri seven oyunculara hitap ediyor yani.