eFootball Pro Evolution Soccer 2020(PES 20) oyunundaki takımınızı kurarken yüksek bir bütçeye sahipseniz, direkt olarak oyundaki en yüksek ortalamalı oyunculara yönelmek isteyebilirsiniz. Eğer futbolu çok sıkı takip ediyorsanız, muhtemelen eFootball PES 2020 oyununun en iyi oyuncularını biliyorsunuzdur ama bizler, bilmeyenler için işinize yarar bir liste hazırlamak istedik.

İşte en iyi 20 oyuncu

1-Cristiano Ronaldo – 94

2-Lionel Messi – 94

3-Neymar - 92

4-Eden Hazard - 91

5-Sergio Agüero - 91

6-Luis Suárez – 91

7-Virgil van Dijk – 91

8-Sergio Ramos – 90

9-Gerard Piqué – 90

10-Robert Lewandowski – 90

11-David de Gea – 90

12-Antoine Griezmann – 90

13-Jan Oblak – 90

14-Kevin De Bruyne – 90

15-Harry Kane – 90

16-Salah – 90

17-Alisson – 90

18-Kylian Mbappé – 90

19-Manuel Neuer – 89

20-Luka Modrić – 89