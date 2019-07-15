PES 2020 Bayern Münih ile anlaştı

Elbette bu yalnızca isimde yapılan değişiklikle olmuyor. Seriyi az çok takip edenlerin de bildiği üzere Konami’nin uzun yıllardan bu yana en büyük eksikliği lisanslar oldu. Son dönemde lisans tarafında ciddi adımlar atılsa da büyük ligler söz konusu olduğunda hep FIFA’nın gerisinde kalındı. Nitekim önümüzdeki yıl da durumun aynı şekilde devam edeceğini söylemek mümkün. Çünkü Konami pek çok büyük ligin lisansında sıkıntılar yaşıyor. Örneğin İngiltere Premier Ligi’ndeki tüm takımlar PES 2020 ’de yine yok. Onun yerine uydurma isimlerle geçiştirilen takımları göreceğiz.

Bu bağlamda birşeyler yapmaya çalışan Konami, geçtiğimiz günlerde İspanya’dan Barça, İngiltere’den ise ManU ile el sıkışmıştı. Bu iki devin ardından Almanya’nın önde gelen kulüplerinden biri olan Bayern Münih’in de lisanslı bir şekilde PES serisinin yeni oyununda yer alacağı kesinleşti.

Bayern Münih ile el sıkışan Konami, 30 Temmuz’da yayınlanması planlanan demoda Münih ekibinin de yer alacağını açıkladı.

Son dönemde ülkemizde de hayli gözden düşen PES serisi, yeni oyunuyla 2013’teki o parlak dönemine dönmeye çalışacak.

abcgazetesi.com