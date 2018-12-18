PES 2019 ücretsiz de oynanabilecek, hem de demo değil!

PES 2019 Lite isimli yeni sürümüyle oyuncular kısıtlı da olsa oyuna herhangi bir ücret ödemeden sahip olabilecek. Özellikle ülkemizde çok yüksek olan oyun fiyatları nedeniyle bu haber oyuncuları çok sevindirdi. Konami oyuncuların PES 2019 Lite için kesinlikle herhangi bir ücret ödemeyeceğini söyledi. Üstelik bu yeni sürüm bir demo versiyon değil.

Peki PES 2019 Lite’da neler olacak?

Oyunun ücretsiz versiyonunda oyuncular myClub moduna ücretsiz olarak erişebilecek. Oyunun en beğenilen ve en fazla oynanan modu olan myClub adeta oyunculara hayalindeki takımı kurma fırsatı veriyor. Daha önce PES 2019 Lite’ı sadece Xbox kullanıcılarına ücretsiz sunan Konami, artık tüm platformlarda ücretsiz PES 2019 deneyimi sunuyor.

myClub’ın yanı sıra ücretsiz versiyonu indirenler offline gösteri maçı yapabilecekler. Ayrıca PES Ligi ve antrenman modunu da ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Ayrıca son yıllarda FIFA‘nın gerisinde kalsa da rekabet savaşı sürdüren oyun, espor tarafında da birçok organizasyonla oyuncuları selamlıyor. (Playerbros)