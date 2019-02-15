PES 2019 için çok önemli güncelleme geldi

Data Pack 4.0; Celtic Park, Scottish Champions Celtic FC, Ibrox, Glasgow Rangers’ı oyun meraklılarına sunuyor. Taraftarlar ikonik stadyumların gün ışığındaki ve spot ışıkları altındaki nefes kesici ayrıntılarını görebilecekler. Stadyumların yanı sıra her iki Ladbrokes Premiership kulüplerinden birkaç yüksek profilli oyuncuya sahip 70'in üzerinde oyuncu güncellemesi pakette yer alıyor.

Oyuncu ekipmanları ayrıca birçok büyük spor markasından gelen güncellemelerle birlikte sunuluyor. Tayland Milli Takımı için hazırlanan setin tamamı ile birlikte Nike, Adidas, Puma, Joma ve Umbro'dan yeni ekipmanlar da eklenmiş durumda.

Data Pack 4.0 ile Japon efsanesi Hidetoshi Nakata ve Güney Koreli yıldız Park Ji-Sung ile birlikte İtalyan futbol devi Francesco Totti'nin özel tanıtımı da duyuruldu. Her üç efsane myClub'a gelecek ve Şubat ayında yapılacak kampanyada efsane isimlere erişilebilecek.

Tüm kariyerini Roma'da geçirmiş, iki kez İtalyan Ligi’ni ve İtalyan kupasını kazanarak büyük başarı elde etmiş olan Totti, Mayıs 2017'de emekli olduğundan bu yana bir oyun içerisinde yer almamıştı. İtalyan Milli Takımı’yla 2006 yılında Dünya Şampiyonu oldu.

PES 2019 şimdi PlayStation®4, Xbox One™, PC, Google Play ve Appstore’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor*. Küresel elçi Philippe Coutinho standart baskının ön kapağında ve özel bir sürümde David Beckham hayranlarına özel myClub bonusları kazanma fırsatı sunuyor.

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DHA