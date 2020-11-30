Perotti yine sakatlandı

Fenerbahçe’nin maç başı ücret üzerinden kontrat yaparak renklerine bağladığı Perotti, takıma sakat katıldığı için ilk kez 7. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde forma giyebilmişti. Başarılı futbolcu Sarı-Lacivertli formayla ilk maçında gol atarken, Konyaspor karşılaşmasında 45 dakika şans buldu. Son Gençlerbirliği mücadelesinde ise ilk 11’de başlayıp, attığı 2 golle yıldızlaştı. Kanarya’nın en önemli hücum silahından dün de beklentiler çok fazlaydı. Ancak Perotti ilk yarıda sakatlandı. Adalesinde problem nedeniyle 36. dakikada çıkmak zorunda kalan Perotti yerini Caner Erkin’e bıraktı.

Bugün netleşecek

32 yaşındaki futbolcu hafta içinde de bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için son 3 idmanda yer alabilmişti. Tecrübeli kanat oyuncusunun sakatlığıyla ilgili kesin durumun bugün netlik kazanması bekleniyor.