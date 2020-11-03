Perotti şov erken başladı

Perotti, 62'de Sosa'nın yerine sahaya sürülürken, kalitesini hemen gösterdi. Sol kanatta forma giyen Arjantinli futbolcu, skor 1-1'ken 83. dakikada Bünyamin’in kendisine yaptığı faul sonrası penaltı kazandı. Hakemin kararı sonrası ısrarlı bir şekilde topu eline alan 32 yaşındaki oyuncu, 84'te de penaltıyı kullandı ve Kanarya'ya ilk maçında zaferi getirdi. Bu arada bundan önceki Trabzonspor maçında da Sosa'nın yerine ikinci yarının başında Cisse oyuna girmiş ve 3-1'lik galibiyete 1 asist 1 golle katkıda bulunmuştu!