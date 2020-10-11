Perotti planı hazır

Diego Perotti’nin son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve geçen sezonki sıkıntılarının farkında olan Fenerbahçe, oyuncuyu çok detaylı bir kontrolden geçirdi. Hatta Arjantinli oyuncu, bu aşırı detaylardan çok da memnun olmadı. Şu an kas sakatlığı bulunan Perotti’nin transferinin bir ara iptal edilmesinin düşünüldüğü, ancak hem prestij kaybı yaşamamak hem de hoca, oyuncuyu çok istediği için 32 yaşındaki futbolcu maç başı sözleşmeye ikna edildi.

Maksimum 2.3 milyon Euro

Ancak Perotti’nin oynadığı her maç için para almayacağı, 5 maç, 10 maç ve 20 maç gibi rakamlara ulaştığında farklı miktarda paralar alacağı bildirildi. Sözleşmedeki maksimum maç sayısına ulaşması halinde ise yıldız oyuncunun cebine 2.3 milyon Euro girecek. Takıma sakat olarak katılan Perotti’nin tam olarak hazır hale gelmesinin şu an itibarıyla 3 haftayı bulacağı konuşuluyor. Ayrıca sağlık ekibinin de talimatları doğrultusunda Perotti’nin sırtına sezon boyunca aşırı bir maç yükü verilmeyecek. Transferin son gününde beklenmedik bir şekilde PAOK’tan Dimitrios Pelkas’ın da transfer edilmesinde, Perotti’nin sakatlık riski taşımasının yattığı vurgulandı.

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