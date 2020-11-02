Perotti ilk kez takımla gitti

Geride kalan haftanın tamamında takımla çalışan Perotti dün Antalya kafilesine dahil edildi. Tecrübeli kanat oyuncusu böylece bir ilki yaşamış oldu. 32 yaşındaki futbolcu bu akşam bir ilki daha yaşayıp Sarı-Lacivertli formayla siftah yapabilir.

3 futbolcu kadroda yok

Sarı-Lacivertliler’in Antalya kafilesinde yer almayan isimler de dikkat çekti. Mame Thiam, geçtiğimiz hafta alerjisi nedeniyle Trabzonspor maçını tribünden izlemişti. Senegalli futbolcu dün de İstanbul’da bırakıldı. Sözleşme yenileme görüşmelerinin devam ettiği Ömer Faruk Beyaz’ın yanı sıra stoper Sadık Çiftpınar da kafileye dahil edilmeyen isimler oldu.