Perotti için Genoa iddiası

Fenerbahçe 'nin Arjantinli orta saha oyuncu Diego Perotti, İtalya Serie A'ya geri dönmesi gündemde.

İtalyan basınından Calciomercato, 32 yaşındaki yıldız futbolcunun Genoa'nın listesinde olduğunu yazdı. Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Perotti'nin transferinin ekonomik açıdan zor olabileceği ancak kulüp başkanı Enrico Preziosi'nin transfere açık kapı bıraktığı vurgulandı.









"İtalya'ya dönmek istiyorum"

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınından Sky Sports'a röportaj veren Arjantinli futbolcu, "Oğlum Genoa'da doğdu. Fenerbahçe'yle 1 yıl daha sözleşmem var fakat ben kendi açımdan, İtalya'ya dönmek istiyorum" sözleriyle transfere sıcak baktığını belirtmişti.

Geçtiğimiz sezonun başında Roma'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Dİego Perotti, yaşadığı sakatlık nedeniyle sarı lacivertli kulüpte beklentileri karşılayamamıştı.



