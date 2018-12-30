Pero Antic, Fenerbahçe'yi Real Madrid karşısında yalnız bırakmadı

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Real Madrid karşısında muhteşem bir zafere imza atarken takımın eski yıldızlarından Pero Antic de salondaki yerini aldı.

30 Aralık 2018, Pazar 02:53
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Pero Antic, Fenerbahçe'yi Real Madrid karşısında yalnız bırakmadı

Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Real Madrid'i Datome'nin kritik basket faulüyle 65-63 mağlup etmeyi başardı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki taraftarlar galibiyete yarattıkları atmosferle büyük katkı sağlarlarken sürpriz bir konuk da Fenerbahçe'ye destek olanlar arasındaydı.

2015-17 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve 2017 EuroLeague şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan takımın eski oyuncusu Makedon Pero Antic de karşılaşmayı salonda takip etti.

36 yaşındaki Makedon yıldıza, taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

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