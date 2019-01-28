Pero Antic emekli oluyor

Pero Antic, 1999 yılından bu yana sürdürdüğü profesyonel basketbol kariyerini sonlandırma kararı aldı.

Avrupa basketbolunda uzun yıllar forma giyen ve kazandığı şampiyonluklar ile de adını Eski Kıta’nın basketbol tarihine altın harflerle yazdıran Pero Antic, emeklilik kararı aldı.

MOZZART Sport‘tan Nikola Stojkovic’in haberine göre ülkemizde Fenerbahçe formasını da giyen ve sarı-lacivertli takımla da EuroLeague şampiyonluğu yaşayan 36 yaşındaki oyuncu, artık profesyonel basketbol hayatını sonlandıracağını açıkladı.

Antic, ülkesi Makedonya’nın Üsküp kentinde bir jübile organizasyonu düzenleyecek. Henüz maça dair detaylar bilinmese de bu organizasyonda Luka Doncic, Al Horford ve Zeljko Obradovic gibi önemli isimlerin de boy göstermesi bekleniyor.

Üç EuroLeague şampiyonluğu yaşayan ve EuroLeague’de 162 maça çıkan Antic, ayrıca Atlanta Hawks formasıyla da 135 NBA maçında oynamıştı.

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