Performansı tavan yapmıştı! Bakasetas seriye bağladı

Fırtına’nın yıldız 10 numarası, 78. dakikada kazanılan penaltıyı çok sert bir vuruşla gole çevirdi. Bakasetas, ligdeki son 3 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Ligi’nde grupta oynanan her iki karşılaşmada birer asiste imza atmıştı. Özellikle Kayserispor maçlarında şov yapan Bakasetas, Sarı-Kırmızılı rakibe karşı 5. kez gol sevinci yaşadı. Kayserispor, Bakasetas’ın Türkiye kariyerinde en çok gol attığı takım.

‘Geçen senin rövanşı oldu’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Bakasetas, “Gayet iyi oynadık. İlk yarıda 5 pozisyonumuz vardı ve Kayserispor’un önde olması adil değildi. Soyunma odasında neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Çok kaliteli bir takımız ve konsantre olduğumuzda bizim bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Çok önemli galibiyetti ve geçen seneki kupa maçının da rövanşı oldu. Çok mutluyuz” dedi. Penaltılardaki başarısıyla ilgili konuşan Yunan yıldız, “Geçen sezon kaçırdığım anlar oldu ama takım bana güvendi. Bu da özgüven veriyor” açıklamasını yaptı.