Yüzme Federasyonu Adana İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan “Performans Yüzme Yarışları” tamamlandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Adana İl Temsilcisi Sabri Şanlı, Çukurova Üniversitesi Özdemir Sabancı Yüzme Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Performans Yüzme 8 kulüpten toplam 128 sporcunun katıldığını söyledi.

Şanlı, yeni sezon için yoğun çalışmalar kaydettiklerini belirterek, “Hem Federasyon hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adana’nın yüzme branşında atılım sağlaması için gerekli alt yapı çalışmalarına önem veriyoruz. Adana yüzmesinin büyümesi için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yarışların kıyasıya geçtiğini ve ailelerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Şanlı, Adana'nın yüzme branşında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) projesi kapsamında olmasından sonra bir ivme yakaladığını belirterek, sporcuların gelişimlerinde ve derecelerinde gözle görülür bir yükseliş olduğuna vurgu yaptı.

Müsabakayı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Adana Koordinatörü Murat Adıgüzel, Yüzme TOHM koordinatörü Metin Maralcan’da izledi.

İHA