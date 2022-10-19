Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Karim Benzema'nın; Zinedine Zidane ile fenomen Ronaldo karışımı olduğunu söyledi.

Perez, "Benzema, son 3-4 yılın futboldaki en iyisi. Erling Haaland ya da Kylian Mbappe ile ilgili dedikodular hakkında konuşmanın anlamı yok. Dünyanın en iyi oyuncuları zaten Real Madrid'de oynuyor. Ayrıca önümüzde olağanüstü bir gelecek var. Vinicius ve Rodrygo harika genç yıldızlar. Onların da gelecekte Ballon d'Or kazanacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.