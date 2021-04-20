Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi'ne karşı gösterilen tepkiler sonrası açıklamalarda bulundu. Perez ayrıca, turnuvaya katılabilecek 2 takımın ismini de açıkladı.

İspanya'da yayınan Chiringuito de Jugones programına katılan Perez, "Hayatta kalmanın tek yolu, televizyon pazarından gelebilecek yeni gelir elde etmektir. Şu anki Şampiyonlar Ligi çekici değil, sadece Mart ayında çekici hale geliyor, insanlar mütevazı takımlara karşı maç görmek istemiyor. Büyük kulüplerin oynamasını görmek isteyen 4 milyar potansiyel taraftar var. Bu büyük kulüpler başarılı olur ve para kazanırsa, kazandıklarını mütevazı kulüplerle paylaşabilirler, çünkü biz değerler ve dayanışma açısından düşünüyoruz" dedi.





"Hakaret eden başkan istemiyoruz"

Real Madrid Başkanı, UEFA Başkanı Ceferin'in eleştirisne de değindi ve "UEFA Başkanı, Juventus gibi tarihi bir kulübün başkanına hitap etmek için kötü terimler kullandı. Savunulamaz. Bir UEFA Başkanı böyle davranamaz, bunlar değişmesi gereken şeylerdir. UEFA farklı olmalı, büyük bir kulübün başkanına hakaret eden bir başkan istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig 'e katılabilecek takımları açıkladı

Avrupa Süper Ligi'ne dahil olacak kulüplerle ilgili de konuşan Florentino Perez, "PSG'nin gelebileceğini düşündük ama şu anda öyle bir durum yok. Alman kulüpleri de Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduklarını ve bizim yerel liglerden uzaklaşmak istediğimizi söylediler. Roma, Napoli ve diğerleri gibi katılma hakkına sahip kulüpler var ve kalifiye olabilmeleri için formülü inceleyeceğiz. Ama para üreten 15 kurucu üye, bunlar dünyanın en iyi şovunu yaratanlar. Kimin geleceğini söyleyemem, müzakere ediyoruz ama şimdi niyetimizi açıklamak için ara vereceğiz, sonra kimin katılacağını göreceğiz" dedi.