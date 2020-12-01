Perez: 2022 için şimdiden dönüş seçeneğim var

Gelecek sene Aston Martin olacak Racing Point'in Sebastian Vettel'le anlaşmasının ardından Perez, Racing Point'le son iki yarışına hazırlanıyor. Haas ve Alfa Romeo'da istediği koltuğu bulamadıktan sonra Williams tarafından da kapı kapatılan Perez'in gelecek sene F1'de kalabilmesi için tek seçeneği Red Bull. Perez, daha önceki açıklamalarında Red Bull'la anlaşamazsa gelecek sene F1'e bir sene ara vereceğini ve 2022'de kendisini motive edecek bir projeyle dönmeye çalışacağını söylemişti. Bu akşam özel bir basın toplantısı gerçekleştiren Perez, şimdiden 2022 için seçeneklerinin olduğunu söyledi.

Perez, "Şimdiden 2022'de F1'e dönmek için seçeneklerim var. Bu açıdan bir sorun yok."

"Ancak ben % 100 ikna olmak istiyorum. Bugün 2021 için ilgimi çeken başka bir kategori yok."

"Tabii ki bir sene ara verirseniz, mücadeleden biraz uzaklaşmış olursunuz ancak 2022'de kuralların çok fazla değişeceğini de hesaba katmanız lazım. Bu açıdan çok etkileyeceğini düşünmüyorum."



