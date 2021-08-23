Fenerbahçe , Fraport TAV Antalyaspor karşısında 3 puana son dakikada attığı gollerle uzanırken teknik direktör Vitor Pereira'nın yaptığı değişiklikler galibiyette etkili oldu.

Portekizli teknik adamın oyuna sonrada dahil ettiği Miha Zajc, Enner Valencia gol atarken Mesut Özil ile genç futbolcu Arda Güler yaptıkları asistle galibiyete katkıda bulundular. Fenerbahçe, Helsinki maçında da Pereira'nın yaptığı Muhammed değişikliği sonrası galibiyet elde etmişti.









Ligde 2'de 2 yaptı

Sarı lacivertliler, Antalyaspor karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyetle ligde 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkardı.

Vitor Pereira'nın karşılaşma sonrasındaki açıklamaları;

"Takımdaki herkes önemli olduğunu biliyor. Yedek kalınca dinlenmeleri, oynarken ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bu maç kolay değildi, değişiklikler yapmak gerekiyordu. Takımımın ortaya koyduğu mücadeleden ötürü çok gururluyum."

"Gol sevincim fazla duygusaldı. Golü bulana kadar çok çalıştık. Son dakikada da gelse biz bu galibiyeti hak etmiştik. Adil bir sonuç oldu."