Sarı-Lacivertli ekibin hocası Vitor Pereira, Kasımpaşa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Olympiakos karşısında alınan yenilgi sonrasında taraftarlarını bir hayli üzdüklerinin altını çizen Portekizli çalıştırıcı, Lacivert- Beyazlılar karşısında galibiyet için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarının altını çizdi. Tecrübeli teknik adamın sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Taraftarımız bu yenilgiyi hak etmedi. Ancak futbolda bu tür olaylar her zaman yaşanabilir. Ancak önemli olan takılıp kalmamak, yola son sürat devam etmektir."

'Özür dilemek için çıkacağız'

“Biz de Kasımpaşa önüne hem Süper Lig liderliği unvanımızı korumak hem de taraftarımızdan özür dilemek için çıkacağız. Hafta içinde savaşçı ruhumuza dönmek adına ciddi çalışmalar yaptık. Kazanıp, sezon başında koyduğumuz şampiyonluk hedefine uygun adım yürümek istiyoruz."

Yusuf Dursun