Sözleşme uzatma görüşmeleri konusu açıldığında Joao Pereira’dan bahsetmeyen Başkan Ahmet Ağaoğlu büyük bir sürprize imza atarak, Portekizli yıldızla 1 yıllığına yeniden anlaştı. Bu sürpriz hamlenin detaylarına FANATİK ulaştı. Uzun bir süre Trabzonspor’dan yeni kontrat teklifi almayan 36 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibi Levante ile el sıkışmıştı. Ancak daha sonra yönetim, tecrübeli oyuncuya “Maaşında indirime git, burada kal” mesajını gönderdi. Futbolu burada bırakacak Ailesiyle beraber Trabzon’da çok mutlu olan ve futbolu Fırtına’da bırakmak isteyen Pereira da bu öneriyi kabul etti ve ücretinde yüzde 50 indirim yaptı. Senelik 1 milyon Euro’luk maaşını 500 bin Euro’ya düşüren yıldız oyuncu, bu şekilde Karadeniz ekibinde kaldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da imza töreninde, “Pereira alacağı ücret konusunda bizi hiç üzmedi. Her iki tarafı da mutlu eden bir sözleşme oldu” demişti.

"Sıra sende Sosa"

Pereira sosyal medya hesabı üzerinden imza töreninden fotoğraflar paylaştı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kaptan Sosa da, “Kardeşim senin için mutluyum” yorumunda bulundu. Pereira ise, “Teşekkürler, imza sırası sende” yazdı. Başkan Ağaoğlu da Sosa konusunda taraftarını gönlünün rahat olmasını söylemişti.

‘Bizimle kal Novak’

İmza töreninde Hosseini ve Bilal Başacıkoğlu’nun opsiyonlarının kullanıldığını açıklayan, Sosa’yla ilgili de konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Novak’a değinmemişti. Bu durum da Çek oyuncu ile yönetim arasındaki iplerin kopma noktasına geldiğini göstermişti. Bordo-Mavili taraftarlar sosyal medya üzerinden adeta kampanya başlattı. ‘Bizimle kal Novak’ hastagiyle binlerce tweet atıldı.