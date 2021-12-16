Pereira savunma oyuncularıyla özel görüştü!

Fenerbahçe savunması, Gaziantep maçında yapılan hatalarla mağlubiyetin mimarı oldu. Geldiği günden beri birçok maçta kritik müdahalelerle dikkat çeken Kim ile takımın en değerli oyuncuları arasında yer alan Szalai’nin bir anda formunun düşmesi, herkesi şaşırttı.

Vitor Pereira’nın dünkü idmanda defans hattındaki öğrencileriyle özel bir görüşme yaparak, “Bir maçta bu kadar çok hata yapmanızı hiç beklemiyordum ama futbolda bunlar var. Bunun Gaziantep maçıyla sınırlı kalacağına eminim. Beşiktaş karşısında alacağımız galibiyette yine büyük paya sahip olacaksınız” sözleriyle moral verdiği öğrenildi.