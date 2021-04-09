Pepsi ve Ruffles, dünya futbolunun zirvesi UEFA Şampiyonlar Ligi’nin sponsoru olarak spora katkı sunmaya devam ediyor. Tüm kulüplerin hayalini süsleyen UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul’a 3.000 kilometre uzaklıkta bulunan İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi’nden Türkiye’ye getiriliyor.

GÜMÜŞ KUPA 66. KEZ KALDIRILACAK

29 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki görkemli final öncesi heyecan, UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası’nın 21 Nisan’da Zorlu Center ev sahipliğinde sporseverlerin ziyaretine açılmasıyla zirve yapacak. 7,5 kilogram ağırlığında ve 73,5 santimetre boyundaki gümüş kupa, Avrupa ile Asya’nın birleştiği İstanbul’da bu yıl 66. kez havaya kaldırılacak.

UNUTULMAZ AÇILIŞ SEREMONİLERİ

Eğlence ve futbolu tüketicileri için bir araya getiren Pepsi, 5 yıldır süren sponsorluğu çerçevesinde UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinin açılış seremonilerini de sahipleniyor.

Pepsi’nin ilk kez 2016’da Alicia Keys’in unutulmaz performansıyla başlattığı açılış seremonileri; 2017’de Black Eyed Peas, 2018’de Dua Lipa ve 2019’da da ünlü rock grubu Imagine Dragons ile devam etti.

İSTANBUL’A ÖZEL SAHNE ŞOVLARI

Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler için futbolla eğlencenin efsanevi birleşimini sürdüren Pepsi'nin katkı sunduğu beşinci UEFA Şampiyonlar Ligi finali Açılış Töreni, 2021'de İstanbul'da başlıyor.

PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Önder: “Pepsi ile, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadın Şampiyonlar Ligi sponsoru olarak küresel ölçekte büyük bir işe imza atmaktan ve futbolu desteklemekten gurur duyuyoruz. Tüm futbolseverleri buluşturan yılın en önemli organizasyonuna kısa bir süre kala ev sahibi olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa’sını İstanbul’a getirmenin heyecanını yaşıyoruz. Dünyanın dört gözle beklediği bu çok önemli final öncesinde, tüm tüketicilerimize bir kez daha futbol coşkusunu eğlenceyle taçlandıracağımız alternatifler sunmaktan gurur duruyoruz. 5 yıldır yaptığımız iş birliği sayesinde UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak olduk. Bundan sonra da başta futbol olmak üzere spora her alanda verdiğimiz desteği sürdüreceğiz” dedi.

PepsiCo Türkiye Yiyecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Osman Dilber: “Ruffles olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadın Şampiyonlar Ligi sponsorluklarımız kapsamında tüketicilere futbolla dolu bir yıl yaşatmak istiyoruz. Bir yandan da ülkemizde futbolun çeşitliliğinin ve kapsayıcılığının artmasını sağlamak adına Kızlar Sahada aracılığıyla kadın futbolunu destekliyoruz. Ayrıca Türk futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olan Cengiz Ünder’le iş birliğimize devam ediyoruz. Ruffles, futbol tutkusunu daha da pekiştirme hedefi doğrultusunda 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de İstanbul’da tüketicilerimizle birlikte olacak” ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin İstanbul’da olması şerefine Pepsi ve Ruffles tarafından büyük final öncesi İstanbul’a getirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, 21 Nisan Çarşamba günü Zorlu Center’da ziyaret edilebilecek.