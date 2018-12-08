Pepe'de sıcak gelişme!

Beşiktaş'ta yaklaşık 1 aydır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olan Pepe'ye devre arası yol göründü.

08 Aralık 2018, Cumartesi 09:13
- A +
Pepe'de sıcak gelişme!

Beşiktaş yönetimi, Portekizli stoper Pepe'ye, takım bulması halinde gidişine onay verileceği bilgisini iletti.

Sezon başında Southampton teklif yapmış, 35 yaşındaki Pepe son döneminde İngiltere Premier Lig'den gelen bu teklifi değerlendirmek istediğini yönetime iletmişti. Ancak lige şampiyonluk parolasıyla giren Beşiktaş bu transfere onay vermemişti.

Devre arası için tekrar nabız yoklayan Southampton haricinde Arap kulüpleri ve Avrupa'dan bazı kulüplerin de Pepe için takipte olduğu gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Sabah

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.