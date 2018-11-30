Pepe ve Babel seferberliği

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sakatlığı bulunan oyunculardan Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Roco, Babel, Gökhan Töre ve Quaresma’yı Sarpsborg maçının kadrosuna almazken, bu isimlerden Pepe ve Babel’in durumu biraz daha kritik. Diğer oyuncuların hafta sonuna kadar tam anlamıyla hazır olması beklenirken, Pepe ile Babel’e ise yoğun tedavi uygulanıyor. Her iki yıldız da, Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. Beşiktaş Yönetimi, taraftar ile küfürlü tartışmaya giren Babel konusunda net kararını da vermedi. Ancakyüklü miktarda bir para cezası kesilmesi, şimdilik daha yüksek ihtimal.