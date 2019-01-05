Pepe transferinde son dakika gelişmesi!

Beşiktaş, 2017 yazında Real Madrid'den kadrosuna kattığı Pepe'nin sözleşmesini geçtiğimiz haftalarda karşılıklı olarak feshetmişti.

Portekizli stoperin yeni durağının neresi olacağı büyük merak uyandırırken konuyla ilgili olarak İtalya'dan bomba bir iddia geldi.

Çizme'nin ünlü spor gazetecilerinden Gianluca Di Marzio, Porto'ya döneceği öne sürülen 35 yaşındaki futbolcunun Monaco ile anlaştığını yazdı.

Di Marzio, Fransız devinin Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Cesc Fabregas'a da çok yakında imza attıracağını öne sürdü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler