Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, sezon başı Olympiakos'tan kiraladığı Pepe Rodrigues ile yollarını ayırdı. Sarı Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Pepe Rodrigues arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Pepe Rodrigues'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 6 maçta 124 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta 136 dakika sahada kalan 25 yaşındaki Portekizli orta saha skor katkısı veremedi.