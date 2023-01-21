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Pepe Rodrigues, Ankaragücü'nden ayrıldı

Ankaragücü, sezon başında Olympiakos'tan kiraladığı Portekizli orta saha Pepe Rodrigues ile yollarını ayırdığını açıkladı.

21 Ocak 2023, Cumartesi 00:49 Son Güncelleme:
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Pepe Rodrigues, Ankaragücü'nden ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, sezon başı Olympiakos'tan kiraladığı Pepe Rodrigues ile yollarını ayırdı. Sarı Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Pepe Rodrigues arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Pepe Rodrigues'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 6 maçta 124 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta 136 dakika sahada kalan 25 yaşındaki Portekizli orta saha skor katkısı veremedi.

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