Pepe imzayı atıyor!

2017/2018 sezonunun başında Real Madrid'den Beşiktaş 'a transfer olan ve bir buçuk yıl ülkemizde top koşturan 39 yaşındaki Portekizli futbolcu Pepe'nin şu an formasını giydiği Portekiz ekibi FC Porto ile sözleşme uzatacağı iddia edildi.









Lider'e yeni sözleşme

Portekiz gazetesi Record, Porto'nun Pepe ile sezon sonunda sözleşme uzatacağını iddia etti. Gazetenin haberine göre Porto yönetimi kadroda gençleştirmeye gitmek istiyor ve gençleşen kadroya önderlik edecek lider oyuncunun 39 yaşındaki Pepe olduğuna inanıyor. Mavi beyazlı yönetim, oyuncunun kariyeriyle ve FC Porto kültürüne olan hakimiyetiyle diğer futbolculara örnek olacağını düşünüyor. Record gazetesinin haberinde Pepe ile imzalanacak yeni sözleşmenin kaç yıl olacağına dair bir bilgi verilmedi.

Kaptan hala vazgeçilmez

Eski Beşiktaşlı Pepe, bu sezon gösterdiği performansla göz dolduruyor. Bu sezon ligde oynanan sekiz maçın altısında doksan dakika süre alan tecrübeli stoper, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Portekiz Kupası'nda oynanan maçların tamamında doksan dakika forma giydi. 39 yaşındaki stoperin bu istikrarı futbolseverler tarafından takdirle karşılanıyor.









Milli Takım da onu bırakmıyor

39 yaşındaki Portekizli stoper, sadece Porto ekibinde vazgeçilmez değil. Portekiz Milli Takımı'da Pepe'den vazgeçemiyor. Tecrübeli futbolcu Portekiz Milli Takımı'nın haziran ayında oynadığı UEFA Uluslar Ligi A grubundaki tüm maçlarda ülkesi adına doksan dakika oynadı. Oyuncu, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde eylül ayında oynadığı maçlarda sakatlığı sebebiyle görev alamadı.

Beşiktaş'tan alacakları sebebiyle ayrıldı

2017/2018 sezonunda Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan Pepe, transferiyle ülkemizde büyük sükse yapmıştı. Ülkemizde bir buçuk sezon forma giyen Portekizli yıldız, 17 Aralık 2018'de Beşiktaş ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Oyuncunun ayrılma sebebinin maaşının ödenmemesi olduğu iddia edilmişti. Pepe, Beşiktaş'tan ayrılırken hem alacaklarını kulübe bırakmış hem de birtakım personelin maaşlarını kendi cebinden ödemişti.









1.5 sezon oynadı

Siyah-beyazlı forma ile 1.5 sezon Süper Lig'de forma giyen Pepe'nin özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı çok konuşulmuştu. Beşiktaş'ın gruptan namağlup çıkmasında büyük rolü olan Portekizli yıldız, 52 maça çıkıp 7 gol ve 3 asist yapmıştı.

Pepe kimdir

Kariyerinde Real Madrid, FC Porto ve Beşiktaş gibi takımların formasınını giyen Pepe, kariyerinde 675 maça çıktı. 675 maçta 39 gol, 34 asistle oynayan tecrübeli stoper bu maçlarda 177 sarı kart ve 13 kırmızı kart gördü. Ülkesi Portekiz adına 128 maça çıkan 39 yaşındaki stoper ülkesi için 7 gol 4 asistle oynarken 26 sarı kart ve 2 kırmızı kart gördü. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan Pepe'nin kariyerinde 3 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor. (Ajansspor)







