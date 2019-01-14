Pepe dört ayak üzerine düştü!

Beşiktaş ile yollarını ayıran Pepe, eski takımı Porto'ya transfer oldu. 2004-2007 döneminde formasını giydiği mavi beyazlı ekiple yeniden el sıkışan deneyimli savunmacı, 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Bu sözleşmeyle Pepe adeta dört ayak üstüne düştü. Yıldız futbolcunun gidişi, ülkede önemli bir kanun değişikliğinin hemen ardına denk geldi. Portekiz hükumeti, ülkeden ayrılan ve sonra tekrar çalışmak üzere geri dönen vatandaşlarına uyguladığı vergi oranlarında düzenleme yapan yeni bir yasayı yürürlüğe soktu.

Buna göre ülkeden ayrılmasının ardından tekrar burada top koşturmak üzere yurt dışından geri dönen Portekiz vatandaşı futbolcular, normalde ödemeleri gereken verginin sadece yarısını ödeyecekler. Pepe de Portekiz vatandaşlığı bulunduğu için, bu haktan yararlanabilecek. Ülkede oyuncular, kazançlarının yüzde 50'sini vergi olarak öderken, bu oran Brezilya asıllı Portekizli futbolcu için yüzde 25 olacak.

Mavi beyazlıların Casillas'a yaptığı ödeme 5 milyon euro, file bekçisinin net kazancı 2.5 milyon euro. Ancak bu durum Pepe için geçerli olmayacak. Porto'nun yıllık maaş olarak yıldız futbolcuya yapacağı ödemenin, 3.33 milyon euro olduğu belirtiliyor. Pepe, yeni yasa ile birlikte bunun yarısını vergi olarak ödemekten kurtuldu. Dolayısıyla yapacağı daha cüzi bir ödemenin ardından, cebine net giren miktar 2.5 milyon euro olacak.

Kaynak: Skorer