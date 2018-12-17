Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek siyah beyazlı kulüp ile yollarını ayıran Pepe, siyah beyazlı camiaya veda etti.

Portekizli futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tüm Beşiktaş camiasına, takım arkadaşlarıma ve personeline bana inandıkları için teşekkür ederim. Beşiktaş en iyisini hak ediyor. Sizi hiçbir zaman unutmayacağım" ifadelerine yer verdi. Pepe'nin bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

BEŞİKTAŞ'TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Öte yandan Beşiktaş Kulübü de resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile Pepe'ye teşekkür etti. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2017-18 sezonunda Futbol Takımımıza katılan, kişiliğiyle ve profesyonelliğiyle büyük takdir toplayan Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe ile yollarımız ayrıldı. Pepe'ye tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.