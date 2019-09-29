Premier Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan Manchester City hakkında bugün gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Daily Mirror gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde İngiliz ekibinin sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Pep Guardiola'dan sonra takımı emanet edeceği ismi bulduğunu yazdı.

Haberde City yönetiminin son olarak Feyenoord'dan ayrılan ve bir süredir kulüp bünyesinde çalışan Giovanni van Bronckhorst ile sözleşme imzaladığı ve 44 yaşındaki teknik adamı Guardiola'nın yerine hazırladığı ifade edildi. İddiaya göre Hollandalı hoca, önümüzdeki süreçte kulübün farklı departmanlarında görev alarak menajerliğe geçmeden önce tecrübe kazanmaya çalışacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler