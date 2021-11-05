6 Kasım tarihinde Old Trafford'da oynanacak olan Manchester derbisi öncesi açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Guardiola, Ronaldo'nun golcü futbolculuğunun altını çizerek esprili bir şekilde onun 75 yaşında bile gol atıyor olacağını söyledi ve şu açıklamalarda bulundu:

"Hayatı boyunca gol atacak. 75 yaşında, belki emekli olacak ama kendi barbeküsünde oyun oynayacak ve gol atacak. Lionel Messi gibi, onun gibi, futbolcular son on yılda dünya futbolunda sürekli gol atarak takımlarının kazanmasına yardımcı oluyorlar."

"Geri dönmesi Premier Lig için iyi. United Cristiano'ya, Cristiano'da United'a ait. Bu iyi bir uyum."







