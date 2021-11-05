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Pep Guardiola'dan Cristiano Ronaldo'ya: 75 yaşında bile gol atıyor olacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Manchester derbisi öncesi Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

05 Kasım 2021, Cuma 23:32 Son Güncelleme:
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Pep Guardiola'dan Cristiano Ronaldo'ya: 75 yaşında bile gol atıyor olacak

6 Kasım tarihinde Old Trafford'da oynanacak olan Manchester derbisi öncesi açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Guardiola, Ronaldo'nun golcü futbolculuğunun altını çizerek esprili bir şekilde onun 75 yaşında bile gol atıyor olacağını söyledi ve şu açıklamalarda bulundu:

"Hayatı boyunca gol atacak. 75 yaşında, belki emekli olacak ama kendi barbeküsünde oyun oynayacak ve gol atacak. Lionel Messi gibi, onun gibi, futbolcular son on yılda dünya futbolunda sürekli gol atarak takımlarının kazanmasına yardımcı oluyorlar."

"Geri dönmesi Premier Lig için iyi. United Cristiano'ya, Cristiano'da United'a ait. Bu iyi bir uyum."


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