İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un hemen arkasında şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'de Pep Guardiola yaz transfer sezonu için takıma iki İngiliz beki monte etmeyi düşünüyor.

İkisi birden 90 milyon euro!

İngiliz The Sun'da yer alan habere göre; kadrosunda sadece 4 İngiliz oyuncu bulunan City, Crystal Palace'lı sağ bek Aaron Wan-Bissaka ve Leicester'lı sol bek Ben Chilwell için harekete geçti.

Leicester'ın 22 yaşındaki sol beki Ben Chilwell bu sezon takımıyla toplam 24 maça çıktı ve takımına 3 asistlik katkı vererekn büyük gelişim kaydetti.

Crystal Palace'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka ise 27 maça çıkarak büyük beğeni topladı.

İki oyuncu için City'nin 90 milyon euro harcaması bekleniyor. (Ben Chilwell - 55 milyon euro, Aaron Wan-Bissaka - 35 milyon euro)

İki beke 110 milyon harcamıştı

Son iki sezonda Benjamin Mendy (57,5 milyon euro) ve Kyle Walker'a (53 milyon euro) toplam 110 milyon euro harcayan Guardiola yine iki beke benzer bir rakam harcayacak gibi gözüküyor.