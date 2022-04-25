Şampiyonlar Ligi Yarı Final mücadelesinde yarın Real Madrid ile karşılaşacak olan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Pep Guardiola, "Yarı finalde Real Madrid ile oynamak için burada olmak bir onur. Son on yıldbu seviyede olmaya başladık ve burada olmak bir onur. İyi bir oyun çıkarmaya çalışıyoruz. Tarihle rekabet etmek zorunda kalsaydık, şansımız olmazdı. Onlara karşı rekabet etme arzusuna sahip olmalıyız. Real Madrid'e karşı oynamak inanılmaz bir sınav. Denemek istiyoruz. Top bizdeyken hücum etmeye çalışırken acı çekmemiz, birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor." dedi.

"Bayern Münih ya da Barcelona ile karşılaşsak da aynısı olurdu"

10 yıl önce bu seviyerlerde yer almadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Bayern Münih ya da Barcelona ile karşılaşsak da aynısı olurdu, buraya defalarca gelen takımlar. On yıl önce burada değildik ve şimdi buradayız." sözlerini dile getirdi.

"Maçın skorunu oyuncular belirleyecek"

Maçın skorunu futbolcuların belirleyeceğinin de altını çizen Guardiola, "Tarihi değiştiremeyiz. Yarın 11'e 11 oynayacağız ve maçın skorunu oyuncular belirleyecek. Birçok kez bu pozisyonda olan oyunculara karşı oynuyoruz. Bu yüzden belki de hala sahip olmadığımız şeylere sahipler. Ama belki bizde onlarda olmayan şeyler vardır, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.



