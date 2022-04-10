İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta lider Manchester City, Liverpool'u Etihad Stadyumu'nda ağırlayacak.

Karşılaşma öncesinde Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

Liverpool'un yıldız isimleri Mohamed Salah, Sadio Mane ve Roberto Firmino'dan övgüyle bahseden Guardiola, "Kazanmak yeterli olmayacak ama büyük bir adım atmış olacağız. Bu maçın diğerlerinden farklı olmadığını inkar etmeyeceğim. Herkes bunu biliyor. Hazırlıklar biraz daha farklı oluyor çünkü dünyada hiçbir takımın yapamadığı bazı şeyleri yapıyorlar.

Ön alanda sahip oldukları üç oyuncu inanılmaz bir seviyede. Ayrıca Luis Diaz ve Diogo Jota'ya da sahipler. Origi de her zaman bir tehdit. Tam bir santrafora sahip değiliz. Ancak gerçekler bu. Tercih ettiğimiz oyunla çok sayıda gol bulabiliyoruz ve bunu sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Kariyerinin ilk yıllarına göre daha başarılı olduğuna dikkat çeken 51 yaşındaki teknik adam, "Barcelona'daki ilk yıllarımda en ufak şey hakkında bile çok fazla endişe duyuyordum. Şimdi olaylara biraz daha sakin yaklaşabiliyorum. Burada çok fazla şey öğrendim. Önceki yıllara göre tamamen farklı bir antrenörüm. İlk yıllarıma göre çok daha iyiyim." ifadelerini kullandı.

"Onlara karşı oynamayaı seviyorum"

Guardiola ayrıca, Liverpool ile girdikleri rekabetten büyük bir keyif aldığını söyledi, "Manchester'da olduğum süre boyunca Liverpool ile olan rekabette standartları yükselttik. Her sezon puan seviyesi çok yükseldi. Bu seviye, iki takım arasındaki rekabetten doğdu. Sir Alex ve Arsene Wenger uzun yıllar rekabet içinde oldular. Bizse bunu daha kısa süre içinde yaptık.

Almanya'da birlikte çalıştığımız dönemde de söyledim, bence Jurgen futbol dünyasına çok daha iyi bir yaptı ve gelişmesini sağladı. Onlara karşı rakip olmak ve mücadele etmeyi gerçekten çok seviyorum."

(NTV Spor)