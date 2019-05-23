Serie A'da üst üste 8. şampiyonluğunu kutlayan Juventus, geçtiğimiz günlerde teknik direktörleri Massimiliano Allegri'nin görevine son verdiklerini açıklamıştı. Çizme'de yayım yapan İtalya Gazetecilik Ajansı ise bugün okuyucularıyla paylaştığı bir haberde Torino devinin Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola ile senelik 24 milyon euro'dan 4 yıllık anlaşma sağladığını öne sürmüştü.

City'nin yönetim kurulu üyesi Alberto Galassi de bugün söz konusu iddialar üzerine Sky İtalya'ya açıklamalarda bulundu. Çıkan haberlerin son derece gülünç olduğunu ifade eden Galassi, "Guardiola'nın Manchester City ile 2 yıl daha kontratı var ve kendisi bizimle kalmak istiyor. Dolayısıyla söylentiler temelsiz. Medyanın bu tip dedikodular üretmesi inanılır gibi değil. Bugün Pavel Nedved'le konuştuk ve bu habere güldük." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler