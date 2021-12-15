İngiltere Premier Ligi'nin 17. haftasında lider Manchester City, Leeds United'ı konuk etti. Pep Guardiola'nın öğrencileri tarihe geçecek bir sonuçla Leeds United'ı 7-0 devirdi.

Foden'in 8. dakikada attığı gol Guardiola'nın 207. maçında Premier Lig'de attığı 500. gol oldu ve Jürgen Klopp'un 234 maçta attığı 500 gol rekorunu geride bıraktı.

Guardiola ayrıca 74'te John Stones ve 78'de Nathan Ake attıkları gollerle tüm karşılaşmalardaki 800 ve 801. gollerini atmış oldu.

Manchester City pazar günü bu sene kümede kalma mücadelesi veren Newcastle United karşısında kazanarak galibiyet serisini 8 maça çıkartmak isteyecek.



