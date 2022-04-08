Pep Guardiola: Jürgen Klopp kariyerimdeki en büyük rakibim

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, zirve mücadelesi verdikleri Liverpool ile oynayacakları kritik maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Jürgen Klopp'un, kendisini dünyanın en iyi teknik direktörü olarak tanımlaması sorulduğunda Pep Guardiola, "Ben dünyanın en iyisi değilim. Olduğumu söylemek isterdim ama değilim. Başarılı oldum çünkü ekibimle, takımlarımla çok çalışıyorum ve inanılmaz yetenekli oyuncularım var. Sahaya çıkıp takımlar hazırlayan, maçlarda yoğun duygular yaşayan bir teknik direktör oldum." sözlerini dile getirdi.

"Klopp en büyük rakibim"

Jürgen Klopp'un en büyük rakibi olduğunu söyleyen başarılı teknik direktör, "Burada bulunduğum süre içinde her iki takım da son beş yılda ilk iki sırada yer aldı. İnanılmaz ve muhteşem bir rekabet oldu. Liverpool hakkındaki fikrimi defalarca söyledim, Onları ne kadar beğendiğimi. Jürgen bir teknik direktör olarak kariyerimde sahip olduğum en büyük rakibim oldu." dedi.

Brezilya iddiaları

Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlük için kendisi ile ilgilendiği iddiaların sorulması üzerine ise Guardiola, "Burada çok mutluyum ve sözleşmem var. Sonsuza kadar burada kalmayı isterim. Buradan daha iyi bir yer olamaz. Teklif gelse sözleşmemi on yıl uzatırdım ama bunları konuşmanın şimdi sırası değil. Nereden geldiğini bilmiyorum." sözleri ile iddiaları yalanladı.



