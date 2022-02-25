Pep Guardiola: Geçmişte yaşananlardan ders almıyoruz

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yarın oynayacakları Everton maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Guardiola, takımın Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko'nun durumu ile ilgili olarak, "Zinchenko ile bizzat görüştüm, herkes onunla konuştu. Tabi ki endişeli. Orada ailesi ve arkadaşları var. Bu yaşananlar bugün tüm dünyada manşetlerde yer alıyor ve bu bir endişe kaynağı ama Aleks inanılmaz derecede güçlü bir adam. Elbette kolay bir durum değil ama dün antrenmanda harikaydı. Gerekirse oynamaya hazır." sözlerini söyledi.

"Hala geçmişte yaşananlardan ders almıyoruz"

Guardiola, Zinchenko'nun tepkilerinin tamamen anlaşılabilir olduğunu da belirterek, "Yurt dışından biri sizin ülkenize saldırırsa ne yapardınız? İşte kendini böyle hissediyor. Dünyada birçok savaş var, yazık. Masum insanlar sadece barış içinde yaşamak istediklerinde ölecekler. Dünyanın her yerinde yalnızca bir ev, rahat bir uyku, sofranızda yemek, sinema izlemek ve sevecek birini istiyorsunuz. Bir-iki kişinin verdiği kararların bedelini her zaman masum insanlar ödüyor. Hala geçmişte yaşananlardan ders almıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zinchenko'dan sert tepki

25 yaşındaki Ukraynalı sol bek, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok sert tepkiler göstermişti.

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