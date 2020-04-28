Pentagon nedir, nerede? Pentagon UFO görüntülerini yayınladı

Dünya corona virüsü salgınına kenetlenmişken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) arşivlerinde olan tanımlanamayan uçan cisim (UFO) videolarını paylaştı. Daha önce özel bir şirketin paylaştığı videoları resmi olarak yayınlayan Pentagon sözcüsü, pilotları için bir UFO rehberi hazırladığını da söyledi.

Pentagon, 2004 ve 2015 yıllarına ait videolarla ilgili açıklamasında, söz konusu görüntülerin yayınlanmasının, Donanma sistemine ait hassas bilgileri içermediği ve bu sistemi tehlikeye atmayacağı kanaatine varıldığı ifade edildi.

Pentagon Sözcüsü Sue Gough, “Kamuda herhangi bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek adına bu videoları paylaşıyoruz. Bu videonun gerçek olup olmadığına ya da benzer videolar olup olmadığına dair iddiaları sonlandırmak istiyoruz. Birimlerimiz tarafından yoğun bir şekilde incelendikten sonra bu videolarda hassas bir içerik olmadığını tespit ettik” dedi.

2004 yılında kaydedilmiş olan UFO videosu, 2017 yılında New York Times gazetesi tarafından yayınlanmıştı.

Pentagon nedir, nerede?

Pentagon, ABD'nin Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın genel adıdır.

Arlington County Virjinya, Washington sınırında bulunmaktadır. ABD'deki askeri işlerle ilgili tüm resmi kurumlar, Pentagon kapsamında ele alınır. Adını Washington'da üstlendiği binanın biçiminden alır. 1941 ile 1943 yılları arasında inşa edilen ve iç içe geçen beş tane beşgenden (pentagon,yunanca'da beşgen demektir) oluşan bina 600,000 m² toplam alan ve 340,000 m² kullanım alanıyla dünyanın en büyük resmi daire binalarından biridir.