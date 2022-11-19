Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın açılış maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Pendikspor, 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Yeni Malatyaspor galibiyetinin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, “Maçın yüksek tempoda geçeceğini biliyorduk. Malatyaspor çok diri ve genç bir takım, iyi oyuncuları var. Özellikle Hasan hoca geldikten sonraki süreci takip ediyorum, analiz yaparken de gerçekten çok tehlikeli bir takım olduğunu biliyoruz. O fırsatı buldukları anda o boşlukları verdikten sonra çok önemli oyunculara sahipler” dedi.

Yeni Malatyaspor karşısında tecrübeli oyuncuları ile kazandıklarını ancak genel anlamda çok istedikleri bir oyunu sergileyemediklerini de ifade eden Özköylü, “Biz daha çok topa sahip olmak isteyen bir takımız ama bugün bunları çok istediğimiz gibi yapamadık. İstanbul’dan sonra burası biraz hava olarak bizi çarptı ama her şeye rağmen oyuncu kalitemiz ve tecrübeli oyuncularımızın saha içinde yaptığı doğru şeyler bizi sonuca götürdü. Ben zor bir maç bekliyordum, bunu oyuncularıma da söyledim bir anlamda da bunu da gördük bugün. En azından skor ne olursa olsun mücadeleyi bırakmayan bir Malatyaspor vardı. Ben bundan sonra daha iyi sonuçlar alacaklarına inanıyorum. Biz artık önümüze bakacağız, üst sıralardaki yerimizi biraz daha sağlamlaştıracak bir 3 puan oldu. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Oyun anlamında değil ama mücadele anlamında iyi bir oyun sergiledik” diye konuştu.