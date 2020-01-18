Pendikspor - Samsunspor (CANLI)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Pendikspor, lider Yılport Samsunspor'u ağırlıyor. Pendikspor saha ve seyirci avantajını kullanarak sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Samsunspor ise şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Karadeniz ekibi Pendik deplasmanında galibiyet peşinde olacak.

Pendikspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek mücadele, bugün 13.30'da TRT SPOR'dan canlı yayınlanıyor.

Cumartesi günü İstanbul deplasmanında sahaya çıkacak olan lider Samsunspor 'un rakibi Pendikspor olacak. Maç öncesi iki takımın bugüne kadar tarihleri boyunca sadece bir defa resmi bir maç oynadıklarını ve bu maçın da ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabaka olduğunu görüyoruz.

İlk devre oynanan maçı temsilcimiz İlyas Kubilay Yavuz ve Bahattin Köse'nin golleriyle 2-0 kazanmıştı.