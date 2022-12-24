Pendikspor-Manisa FK maç sonucu: 0-0

Spor Toto 1'inci Lig’in 19'uncu haftasında Pendikspor sahasında Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı.
13'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Çağrı Giritoğlu, ceza sahasına girdi ve pasını Gakpa’ya aktardı. Gakpa'nın yaptığı vuruşta kaleci Burak topu oyun alanına çeldi.
35'inci dakikada ceza sahasının sağ çaprazında rakibinden sıyrılan Kappel'in içeriye çevirdiği topla buluşan Rogerio’nun şutu az farkla üstten dışarı gitti.
43'üncü dakikada Rogerio'nun ortasında Kappel yatarak topu filelere gönderdi. Mücadelenin hakemi Muhammet Ali Metoğlu, VAR incelemesi sonucunda Erdem Özgenç'in elle oynadığını belirleyerek golü iptal etti.
70'inci dakikada sağ kanattan Adrien Regattin’in yaptığı ortada Görkem’in kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.
75'inci dakikada Gökcan ceza sahasına girmeden çektiği sert şutta kaleci Birkan soluna yatarak topu oyun alanına çeldi. Sağ çaprazda topu önünde bulan Erdem’in şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
STAT: Pendik
HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Baran Eraslan, Mert Bulut
PENDİKSPOR: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu (Dk. 21 Tarık Tekdal), Ferhat Öztorun, Gökcan Kaya, Hasan Kılıç, Mesut Özdemir, Regattin, Kappel (Dk. 86 Ahmet Yazar), Rogerio (Dk. 67 Görkem Bitin)
MANİSA FK: Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjoni, Çağrı Giritoğlu, Kadir Kaan Yurdakul, Burak Altıparmak (Dk. 90+2 Fırat Sarı), Prib (Dk 82 Stark), Gakpa (Dk. 64 Mehmet Uysal), Diallo (Dk. 90+2 Selim Ilgaz), Batuhan Kör (Dk. 82 Adem Büyük)
SARI KARTLAR: Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo (Manisa FK) - Erdem Özgenç (Pendikspor)
DHA