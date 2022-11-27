Pendikspor - Eyüpspor maç sonucu: 0-0

29. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Ferhat Öztorun’un direkt kaleye gönderdiği topu savunma çizgiden çıkardı. Meşin yuvarlağı kafayla Thiam tamamladı ancak savunma topu tekrar kornere gönderdi.

35. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına yine Ferhat Öztorun geçti. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Thuram kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

39. dakikada Regattin’in pasıyla sağdan hareketlenen Kappel, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi ve içeriye ortaladı. Kaleci Harun’dan dönen top tekrar Kappel’in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşu yan ağlarda kaldı.

42. dakikada sol kanatta topla buluşan Ahmed Ildız, Ömer Bayram’la verkaç yapıp çaprazdan ceza sahasına girdi ve yerden vurdu, ancak kaleci Burak ayaklarıyla müdahale ederek topu son anda kornere gönderdi.

53. dakikada sol kanatta topla buluşan Erhan Kara’nın ceza sahasına gönderdiği ortada Ömer Bayram ters bir kafa vuruşu yaptı, üst direğe çarpan top kornere gitti.

83. dakikada sağdan yapılan ortada ceza sahası içinde Görkem’in göğsüyle indirdiği topa Hasan Kılıç gelişine sert vurdu ancak kaleci Harun son anda topu kornere çeldi.

İHA