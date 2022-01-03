TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Pendikspor, Berkay Sülüngöz'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Ara transfer döneminde çalışmalara devam eden takımımız, defans oyuncusu Berkay Sülüngöz ile sözleşme imzaladı. Berkay Sülüngöz’e hoş geldin diyor, Pendikspor formasıyla başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

2020'de İsviçre ekibi Vaduz'dan Altay'a gelen ve 1 sezon İzmir ekibinde görev alan 25 yaşındaki stoper, 2021/22 sezonunun ilk yarısını kulüpsüz geçirmişti.