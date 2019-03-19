Penaltı golü Diagne’yi kesmedi

Bursaspor ağlarını penaltıdan havalandıran Diagne, Galatasaray formasıyla üçüncü golüne ulaşırken, bunların ikisini penaltıdan kaydetti. Deplasmanda skorun 2-0’dan 3-2’ye gelmesini sağlayan isimlerden olan Senegalli santrfor, buna rağmen üzerindeki baskıyı tamamen atlatmış değil.

Senegalli forvet, Galatasaray’ın şampiyonluk yürüyüşüne daha fazla katkıda bulunmak için skora katkısını arttırmak istiyor. Bu arada Diagne, bu sezon ligdeki gol sayısını 23’e yükseltti ve Gomis’in geçen sezonki 29 golüne bir adım daha yaklaşmış oldu.

Bu haberi de okudular Geri dönüşün mimarı Feghouli!