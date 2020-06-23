Fenerbahçe’nin yeni sezondan itibaren takımın başına Erol Bulut’u getirmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak son günlerde Şili’den şaşırtıcı geldi. Dünyaca ünlü teknik adam Manuel Pellegrini’nin menaceri Jesus Martinez önce, “Fenerbahçe, Pellegrini’nin hemen takımın başına geçmesini istedi. Bu şu anda mümkün değil” dedi.

Martinez, dün yeni bir bomba patlattı. Şilili çalıştırıcının menaceri, ATON’a yaptığı açıklamada “10 gün içerisinde Fenerbahçe ile planlanmış bir görüşmemiz olacak. Manuel Pellegrini, Türkiye’yi, taraftarları ve kulübü çok beğeniyor” ifadelerini kullandı. Jesus Martinez, Real Betis iddiaları için ise, “Kimse beni aramadı. 3-4 teklif var. En iyisinin ne olduğuna Pellegrini karar verecek” dedi.