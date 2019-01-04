Medel-West Ham flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor... İngiliz kulübünün 6.5 milyon Euro’yu gözden çıkarttığı Şilili futbolcuyla ilgili West Ham United Teknik Direktörü Manuel Pellegrini açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının transfer sorularını yanıtlayan tecrübeli hoca, “Varsayımlar hakkında konuşamam. Doğru bir şey değil. Medel gibi birçok oyuncunun ismi West Ham’la geçiyor. O yüzden bu soruya bir cevap veremem” dedi.

İngiliz basını, West Ham’ın Medel’i almak için teklifini 8.5 milyon Euro’ya çıkartacağını yazarken, taraftarlar da bu konuda istekli. Sosyal medyada anket açan West Ham taraftarları, yüzde 69 oranında Medel’i istedi, yüzde 31’lik kısım ise bu transfere sıcak bakmıyor.

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